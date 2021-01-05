В декабре январские пенсии досрочно получили 11 млн россиян

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Очереди в российских детских садах будут ликвидированы до конца наступившего года. К окончанию 2021-го на территории страны в эксплуатацию сдадут 767 новых учреждений. Достижение этих показателей как раз и позволит ликвидировать очереди в сады для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Об этом во вторник, 5 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент на очереди в дошкольные учреждения стоят 153 тысячи детей. За прошлый год, отметила Голикова, в РФ в эксплуатацию ввели 828 новых детских сада на...