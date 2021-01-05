В декабре январские пенсии досрочно получили 11 млн россиян

Январские пенсии были досрочно выплачены 11 млн жителей России, что составило почти четверть от общего числа пенсионеров, сообщил министр труда РФ Антон Котяков на совещании по социальным вопросам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Традиционно пенсии за первые январские дни доставляются досрочно. В конце декабря январские пенсии получили 11 млн человек — 23% от общего числа получателей, — цитирует Котякова ТАСС.
В 2021 году правительство планирует направить 374 млрд рублей на индексацию пенсий для 32 млн россиян, добавил министр.
В этом году индексация составила 6,3%, что также превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 рублей и, с учетом индексации, составляет 17 541 рубль. Повышение пенсий коснулось 32 млн человек. На эти цели будет направлено 374 млрд рублей, — отметил Котяков.
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума допустила индексацию пенсий работающих пенсионеров с весны 2021 года.
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