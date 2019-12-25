https://static.news.ru/photo/d12316d6-273d-11ea-9621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Эксперты из компании «Медиалогия» подсчитали количество упоминаний салата оливье. Выяснилось, что про него вспомнили свыше 600 тысяч раз.

Больше всего упоминаний было в «Одноклассниках» — 42% от всех. Чаще это были рецепты приготовления. Пользователи Facebook, к примеру, предпочитали салат с добавлением говядины, курицы и колбасы. А во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» были востребованы рецепты оливье с курицей, колбасой, языком и крабовыми палочками, пишет «Газета.Ru».

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась с NEWS.ru рецептом диетического оливье. Также она рекомендовала на праздник ограничиться одним бокалом сухого вина или шампанского.