Эксперты из компании «Медиалогия» подсчитали количество упоминаний салата оливье. Выяснилось, что про него вспомнили свыше 600 тысяч раз.
Больше всего упоминаний было в «Одноклассниках» — 42% от всех. Чаще это были рецепты приготовления. Пользователи Facebook, к примеру, предпочитали салат с добавлением говядины, курицы и колбасы. А во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» были востребованы рецепты оливье с курицей, колбасой, языком и крабовыми палочками, пишет «Газета.Ru».
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась с NEWS.ru рецептом диетического оливье. Также она рекомендовала на праздник ограничиться одним бокалом сухого вина или шампанского.
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