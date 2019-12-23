https://static.news.ru/photo/01f22b5e-25ad-11ea-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Покупатель в дагестанском магазине снял на видео мебель, сделанную из чучел волков.

В ролике продавец сообщает, что волки, из которых сделаны столики и кресла, были отстреляны в Якутске и Горно-Алтайске. В пресс-службе Минприроды Дагестана сообщили, что в республике периодически отстреливают волков, когда их численность становится угрозой для скотоводства.

Использовать охотнику добытую шкуру волка мы не можем запретить, если у него было разрешение на отстрел, — передаёт радиостанция « Говорит Москва » её сообщение.

Стоимость одного такого кресла составляет 450 тысяч рублей, а журнальный столик стоит 350 тысяч рублей. В пресс-службе отметили, что видео будет изучено экспертами, после чего будет принято решение о необходимости проверки.

Ранее NEWS.ru писал, что стол, который был сделан главой Свердловской области Евгением Куйвашевым из досок 120-летней давности, продан на благотворительном аукционе Екатерининской ассамблеи за 35 млн рублей.