В Дагестане задержали пособницу террориста, обезглавившего полковника МВД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали пособницу террориста-диверсанта, который обезглавил полковника МВД десять лет назад, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, 48-летнюю женщину обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.

Согласно версии следствия, с 2014 по 2015 год задержанная помогала главарю диверсионно-террористической группы «Кизилюртовская» Олегу Шаляпину и другим членам банды, жестоко убившим полковника МВД Айтемира Салимгереева. Преступников позднее ликвидировали в ходе различных контртеррористических операций. Против задержанной пособницы возбудили уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Иркутске задержали иностранца, подозреваемого в убийстве двух солдат с обезглавливанием на территории родной страны, которое было совершено в 1997 году. Мужчина находился в розыске по линии Интерпола. Против него было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек при отягчающих обстоятельствах, но ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. Он находился в России с нарушением миграционного законодательства.