В Дагестане выписали штраф князю, жившему три века назад

Фото: Федеральная Лезгинская Национально-Культурная Автономия (ФЛНКА)

Князь Хаджи Давуд

Легендарный лезгинский князь Хаджи Давуд, живший 300 лет назад, получил в Дагестане штраф в 1000 рублей за непристегнутый ремень, сообщает РЕН ТВ. Камера сфотографировала кабину автомобиля «Газель», где на пассажирском сиденье стоял портрет полководца, алгоритмы приняли картину за живого человека.

Как пишет издание, знаменитого князя система не распознала, зато зафиксировала отсутствие ремня.

Позже МВД Дагестана опровергло это историю. Перевозимый портрет князя камера наблюдения не фиксировала, она запечатлела нарушителя — живого человека за рулем, объяснили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что водители не будут в автоматическом режиме по камерам получать штрафы за выброшенные из автомобиля окурки, фантики и пластиковые стаканчики после вступления в силу поправок в КоАП РФ с 11 января. Представитель компании-разработчика комплексов фотовидеофиксации Сергей Кусов назвал подобную идею популистской. Он также отметил, что камеры фотовидеофиксации установлены далеко не везде и этот аспект усложняет отслеживание момента, когда водители выбрасывают мусор из автомобиля.