В Дагестане уволен главврач больницы, награждённый за борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/74813774-1e26-11eb-a44c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач махачкалинской Городской клинической больницы № 1 Гаджимурад Малаев отстранён от должности накануне 56-летия. Врач, который 4 ноября отмечает день рождения, отстранён после представления прокуратуры, последовавшего из-за нарушения антикоррупционного законодательства.

У него имелось три выговора, объявленных за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, связанных с отсутствием должного контроля за работой Городской клинической больницы, — цитирует пресс-службу Минздрава Дагестана РИА Новости.

В вину Малаеву, награждённому медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, поставили несколько случаев, когда пациентов из больницы № 1 переводили долечиваться в частную клинику. Считается, что она аффилирована с Малаевым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минздраве назвали регионы с самой высокой смертностью детей в больницах. Наибольшие показатели по больничной летальности детей зафиксированы в Дагестане (0,37%). За ним следуют Ингушетия (0,35%) и Чечня (0,29%). В целом по России больничная летальность детей составляет 0,16% (на начало 2014 года — 0,26%).