https://static.news.ru/photo/3344f9f0-6128-11ea-b3cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Дагестана опроверг информацию, распространённую СМИ, о госпитализации в Махачкале паломника с коронавирусом, прибывшего из Мекки.

По данным ведомства, у мужчины нет никакого подозрения на COVID-19. Сейчас он находится в Каспийской ЦГБ. Его доставили в медучреждение в связи с ежедневным мониторингом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Клинической симптоматики новой инфекции у пациента нет. Просьба к представителям СМИ и админам пабликов в соцсетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса, — говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в Instagram.

В ведомстве отметили, что паломник был госпитализирован с обычной простудой.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные врачи 7 марта не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.