Минздрав Дагестана опроверг информацию, распространённую СМИ, о госпитализации в Махачкале паломника с коронавирусом, прибывшего из Мекки.
По данным ведомства, у мужчины нет никакого подозрения на COVID-19. Сейчас он находится в Каспийской ЦГБ. Его доставили в медучреждение в связи с ежедневным мониторингом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Клинической симптоматики новой инфекции у пациента нет. Просьба к представителям СМИ и админам пабликов в соцсетях не нагнетать истерию вокруг коронавируса, — говорится в сообщении Минздрава, опубликованном в Instagram.
В ведомстве отметили, что паломник был госпитализирован с обычной простудой.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные врачи 7 марта не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом.
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