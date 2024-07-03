В Дагестане объяснили, на основании чего может быть введен запрет никабов Заммуфтия Дагестана: запрет никаба введут на основе примеров из шариата

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Итоговое решение Муфтията Дагестана о локальном запрете на ношение никаба будет вынесено после приведения примеров случаев запрета, прописанных в шариате, заявил в своем Telegram-канале заместитель муфтия республики Абдулла Салимов. По его словам, ожидание фетвы стало причиной невнимательного прочтения текста журналистами.

Отделом фетв будут приведены примеры случаев запрета на ношение никаба, прописанных в шариате. Согласно именно этой информации будет вынесено итоговое решение Муфтията РД о локальном запрете на ношение никаба, — написал Салимов.

Ранее отдел фетв Муфтията Дагестана со ссылкой на своего руководителя Ахмед-Хаджи Исаева сообщил, что после изучения шиитских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Муфтият признал, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба. Там подчеркнули, что данный запрет должен быть продиктован исключительно внешними факторами и нести временный характер.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов выступил против ношения никаба и отметил, что эта одежда не свойственна народам Кавказа. По его словам, такая одежда дает мужчинам возможность скрываться, а женщинам проносить запрещенные предметы.