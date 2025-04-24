В ЦУМе за астрономическую сумму можно купить кружки для кофе В ЦУМе стали продавать фарфоровые кружки для кофе за 27 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском ЦУМе появился новый эксклюзивный товар — дорогие кофейные кружки французской марки Bernardaud, следует из информации на сайте универмага. Теперь любой желающий может приобрести фарфоровую кружку Ecume White белого цвета с фирменным логотипом за более чем 27 тысяч рублей.

Изделие относится к категории люксовых аксессуаров и представлено в ассортименте премиального французского бренда. Bernardaud славится своими фарфоровыми изделиями.

Ранее Таганский суд Москвы отклонил иск местной жительницы к ЦУМу на сумму 258 тысяч рублей. Женщина приобрела в универмаге ботфорты Valentino Garavani, их стоимость составляла 48 тысяч рублей. Однако после десяти прогулок москвичка столкнулась сразу с несколькими проблемами. У обуви отклеивалась подошва и начали торчать нитки. Помимо этого, женщина утверждала, что на левом ботинке была неровно пришита молния.

Люксовые бренды между тем продолжают сокращать присутствие в России. Французский Dior уменьшил количество своих магазинов в стране вдвое, а итальянская Prada отказалась от аренды площадей в московском ЦУМе. Обе марки провели сокращения персонала, при этом сохранив часть арендованных помещений.