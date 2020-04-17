В ЦПК рассказали об особенностях карантина для космонавта Скрипочки

https://static.news.ru/photo/cfeb3e0c-809c-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Олег Скрипочка Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

С российским космонавтом Олегом Скрипочкой, вернувшимся на Землю с МКС, не будут проводить в Звёздном городке специальных карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. По словам пресс-секретаря Центра подготовки космонавтов Дмитрия Жукова, после полёта для космонавтов и так действует режим обсервации, аналогичный карантинному.

В любом случае вернувшийся из полёта космонавт проходит режим обсервации, который длится около месяца, — сообщил «Ридусу» Жуков.

По его словам, усиленные меры санитарной защиты обязательны в данном случае для сотрудников ЦПК и космодрома, которые работают с космонавтом. Они в обязательном порядке носят маски и перчатки, регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, коронавирус проник и в закрытое административно-территориальное образование Звёздный городок. О первом заболевшем сообщили в региональном штабе по контролю и мониторингу ситуации. Днём ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что среди сотрудников ракетно-космической отрасли у 30 человек тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. По данным СМИ, заразился вирусом и конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин, незадолго до этого посетивший космодром Байконур.