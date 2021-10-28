В ЦК КПРФ назвали произошедшее с Рашкиным «грандиозной провокацией»

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал «грандиозной провокацией» инцидент с Валерием Рашкиным, несмотря на видео с места происшествия. Он считает, что нужно обратиться в Генпрокуратуру по факту незаконного задержания депутата, передаёт РИА Новости.

Во-первых, очевидно, что это грандиозная провокация против Рашкина. Второе, связи с Рашкиным нет, это вообще незаконное задержание депутата Госдумы, я думаю, надо будет обращаться к генеральному прокурору по этому поводу, - сказал Обухов.

Он добавил, что с самим Рашкиным ему удалось поговорить не более 10 секунд. А без нормальной связи с ним пока делать какие-то выводы преждевременно, считает Обухов.

По его словам, на опубликованном видео протокол освидетельствования составлялся без понятых, что является просто «филькиной грамотой».

Сам Рашкин также ранее не исключил возможность провокации против него, так как на место, по его словам, оперативно приехало очень много силовиков.

Произошедшее с Рашкиным собираются рассмотреть и в Госдуме, однако произойдёт это не ранее 7 ноября из-за уже запланированной региональной недели.

Ночью 29 октября в Саратовской области задержали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. В багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. Сам депутат, предположительно, был пьян. От медосвидетельствования он отказался. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».