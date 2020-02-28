https://static.news.ru/photo/ebab230a-5a13-11ea-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЦИК России Элла Памфилова считает, что повсеместное видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию необязательно, каждый регион сам будет решать этот вопрос.

По её мнению, применить в общефедеральном масштабе видеонаблюдение, как это было на выборах президента, сейчас невозможно. Как отметила Памфилова, ЦИК России приветствует, если видеонаблюдение будет осуществляться, но решать это будут избирательные комиссии субъектов РФ исходя из своих возможностей, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Центризбиркома предложила комитету Госдумы по госстроительству и законодательству ввести в КоАП или УК поправки, которые бы предполагали неотвратимость наказания для потенциальных нарушителей голосования по Конституции.