В ЦИК заявили о неготовности системы онлайн-голосования к масштабам страны

https://static.news.ru/photo/0ec3db34-eb7d-11ea-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что система дистанционного электронного голосования на сегодняшний день не готова к применению в масштабах всей страны.

Об этом она сказала во время тестирования онлайн-голосования в ЦИК. По её словам, населению России необходимо объяснить работу этой технологии.

Для этого и проводятся пилотные проекты, где мы отрабатываем вместе с вами эту систему. Конечно, надо будет преодолевать и костность мышления, и замшелые стереотипы, — заявила Памфилова, обращаясь к экспертам.

По её словам, на сегодняшний день необходимо изучить все моменты в работе системы электронного голосования, вызывающие вопросы у граждан, чтобы ответить на них на языке, понятном каждому, передаёт ТАСС.

Сколько угодно специалисты могут на своем птичьем языке говорить, что всё для нас ясно, но если мы не переведём это на публичный язык, действительно будут те проблемы, с которыми мы будем сталкиваться дальше, — сказала она.

11–13 сентября состоится онлайн-голосование на довыборах в Госдуму. Для участия в нём жители Курской и Ярославской областей должны подать соответствующее заявление через портал госуслуг. Срок подачи — до 8 сентября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ЦИК России проведёт общественное тестирование системы дистанционного электронного голосования 31 августа в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194 в Ярославской области.