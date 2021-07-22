В ЦИК заявили о «минимальном выхлопе» от видеонаблюдения на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о различиях между «предметным квалифицированным видеонаблюдением» и «праздным диванным созерцанием» за ходом голосования на выборах. Так она ответила на критику отказа от доступного для всех видеонаблюдения на выборах в Госдуму, передаёт ТАСС.

Памфилова отметила , что выступает против наблюдения, которое становится «дорогостоящей бессмыслицей».

Анализируя наш опыт предыдущий, это любой самый супернезависимый эксперт подтвердит, огромный поток выливался в Интернет и реакцию получали: единицы, десятки, может быть, жалоб и обращений. Выхлоп был минимальный, если пересчитать все обращения, — подчеркнула она.

По её словам, ЦИК предложил «оптимальную схему», решающую все проблемы. Перед комиссией стоит главная задача по обеспечению прозрачности, достоверности и честности выборов. Памфилова уверена, что предложенная система решит эту задачу.

На сентябрьских выборах в Госдуму желающие не смогут подключиться к онлайн-наблюдению. Оно будет доступно только для участников выборов. Такое решение приняла ЦИК. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что доступ к трансляциям будет у избиркомов всех уровней, у кандидатов, их партий и у центров наблюдения, которых по всей стране будет 86.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Тогда он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».