В ЦИК сообщили о случаях нарушений на выборах президента ЦИК в выявила три случая двойного голосования на выборах президента

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии России обнаружила три случая двойного голосования на выборах президента РФ, прошедших в марте этого года, сообщил член ЦИК Антон Лопатин в ходе заседания комиссии, которое транслировалось на сайте Центризбиркома. По его словам, были проверены списки избирателей почти на семи тысячах участков.

Проверка касалась 89 субъектов РФ, проверке подлежала информация с 6 946 участковых избирательных комиссий. Мы проверяли 4 630 записей, подписей избирателей <…>. В результате проверок было установлено три избирателя, которые получили бюллетень для голосования два раза, — сказал Лопатин.

По его словам, указанные случае были зафиксированы в Мариуполе, Республике Марий Эл и Кировской области. Он отметил, что на фоне большой явки это, вероятно, немного, тем не менее материалы будут переданы в МВД.

Ранее сообщалось, что Центризбирком передал ставшие вакантными мандаты депутатов Госдумы телеведущей Марине Ким («Справедливая Россия — За правду») и экс-главе Мамадышского района Татарстана Анатолию Иванову («Единая Россия»). Места стали вакантными после того, как Вадим Белоусов был лишен полномочий из-за приговора суда по делу о взятках, а Елена Ямпольская получила должность советника президента РФ.