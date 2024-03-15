В ЦИК рассказали о явке на выборах президента России ЦИК: явка на выборах президента России превысила 27%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Явка на выборах президента России составила 27,21% к концу первого дня голосования, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Эта информация актуальна на 19:20 мск.

Ход голосования — 27,21%, — указывается на сайте Центризбиркома.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что хакеры предприняли попытку серьезной DDoS-атаки на систему видеонаблюдения на различных избирательных участках. По ее словам, атаку нейтрализовали благодаря оперативным решениям специалистов. Она добавила, что некоторые пользователи временно не могли получить доступ к системе, но впоследствии неполадки удалось устранить.

Ранее на выборах главы государства проголосовал действующий президент страны Владимир Путин. В Кремле сообщили, что российский лидер не посещал избирательный участок, а отдал свой голос в онлайн-режиме. В Сети также появились кадры голосования Путина. На опубликованном видео показано, как президент заходит в свой кабинет и голосует с помощью рабочего компьютера.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее опубликовал видеорепортаж с избирательного участка, куда прибыл со своей женой. Он подчеркнул, что у Светланы Медведевой день рождения 15 марта, поэтому они решили заполнить бюллетени именно в этот день.