В ЦИК рассказали о перспективах системы онлайн-голосования

Государственная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) могла бы использоваться не только на выборах, но и на других мероприятиях, где требуется голосование с соблюдением тайны и быстрым подведением итогов, заявил замглавы Центризбиркома России Николай Булаев, слова которого приводит «Интерфакс». Он добавил, что федеральная и московская системы прошли серьёзные испытания в рамках работы на выборах и считаются дееспособными.

У нас две основные информационные системы — федеральная система и первая, которая была создана и испытана, — система правительства Москвы. Они прошли определённые этапы и аттестации, и сертификации, прошли этапы серьёзных испытаний в реальных условиях. Мы можем сегодня сказать, что и та и другая системы абсолютно дееспособны и не могут остановиться в своём развитии, — заявил он.

По словам Булаева, использование сиcтемы онлайн-голосования представляется особенно актуальным в нынешних уcловиях пандемии COVID-19 и cоответствующих ограничений.

Он также заявил, что ЦИК заинтереcована в том, чтобы система ДЭГ использовалась не только в ходе избирательных кампаний, но и на других мероприятиях, где требуется cоблюдение тайны голосования и быстрое подведение итогов.

3 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель ЦИК заявила, что при организации выборов необходимо решить вопрос с уровнем доверия населения к ним, чтобы механизм гражданского контроля был понятен каждому избирателю. Весьма перспективным в этом смысле является электронное голосование. Глава Центризбиркома отметила, что электронное голосование не замещает и не подменяет традиционный вариант голосования.

Ранее Памфилова назвала удачной систему видеонаблюдения на выборах в Госдуму. По её словам, ЦИК и дальше намерена «идти по этому пути».