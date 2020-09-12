В ЦИК рассказали о курьёзе с исчезновением бюллетеней в Омской области

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Пропавшие бюллетени на одном из избирательных участков в Омской области после длительных поисков были найдены за случайно образовавшейся «потайной» стенкой в сейфе. Об этом рассказала заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

По его словам, утром 13 сентября ему позвонил председатель избирательной комиссии Омской области Алексей. Он сообщил, что в регионе на одном избирательном участке из сейфа, который охранялся полицейскими, украли все бюллетени и пакеты, конверты с результатами досрочного голосования.

Приехало много чинов уже из области, криминалисты, понятые, члены комиссии. Полицейский, который сидел, практически уволен, — цитирует РИА Новости Булаева.

Он пояснил, что в ходе осмотра сейфа пропавшие бюллетени случайно были обнаружены криминалистом, который хотел снять с полки отпечатки пальцев. Оказалось, что полка перевернулась и прижала бюллетени.

Бюллетени искали три часа. Зампредседателя ЦИК РФ призвал коллег быть более внимательными при осмотре сейфов.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова потребовала от избиркомов признавать бюллетени для голосования недействительными и отменять результаты в случае выявления нарушений в ходе единого дня голосования.

На 13 сентября в России назначен единый день голосования, 11 и 12 сентября у граждан была возможность выразить свою волю досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 регионах страны, по их итогам будет замещено более 78 тысяч мандатов. В четырёх субъектах — Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях — состоятся довыборы депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.