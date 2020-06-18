В ЦИК рассказали, как проверить информацию о голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/fbb75ba6-b15c-11ea-b63a-fa163e074e61_660.jpg Майя Гришина Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина рассказала о проверке подлинности информации о голосовании по поправкам в Конституцию. По её словам, официальные данные можно узнать на сайте ЦИК.

Все информационные материалы комиссии появляются на портале. В результате каждый может уточнить, сделан ли тот или иной материал по заказу комиссии, передаёт РИА Новости.

Иные материалы, которые не являются циковскими, имеют право распространяться, но, соответственно, без участия ЦИК, исходя из общих требований законодательства, — подчеркнула она.

Представительница ведомства отметила, что выявлять и градировать подобные материалы не имеет правового смысла. При этом, если потребуется, ЦИК готова выступить с информацией о том, что было подготовлено комиссией, а что — нет.

Если будут поводы, мы выступим, сегодня, во всяком случае, я этого повода не вижу. Если к нам приходят индивидуальные запросы, мы отвечаем, — заключила она.

Как ранее писал NEWS.ru, классный руководитель саратовской школы № 5 отправила в родительский чат в одном из мессенджеров агитацию в поддержку изменений в Конституцию. В тексте говорится, что против поправок выступают «трансформеры», атеисты и спецслужбы западных стран.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для голосования по поправкам.

Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).