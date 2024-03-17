В ЦИК рассказали, как подомовый обход помог спасти жизни россиянам Хаймурзина: члены УИК спасли жизни избирателей из трех регионов России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Члены участковых избирательных комиссий (УИК) во время подомовых обходов спасли жизни людей в Калужской, Тульской областях и Удмуртии, сообщила член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эльмира Хаймурзина. По ее словам, которые приводит ТАСС, всего члены УИК пообщались более чем с 43,5 млн избирателей по всей стране.

Наши героини спасли жизни людей, — сказала Хаймурзина.

Так, в селе Кунцево в Калужской области члены УИК перекрыли газ в квартире пенсионерки, предотвратив тем самым трагедию. Тем временем в поселке Белая Горая Тульской области они вызвали сына одной из жительниц, у которой случился ишемический инсульт. А в Удмуртии представители комиссии обнаружили 81-летнюю женщину, которая три недели провела в закрытом доме одна.

Ранее сообщалось, что в последний день выборов президента России свой голос отдал отшельник из Башкирии 92-летний Киньягул Салимгареев, который 50 лет провел в лесу. Работникам участковой избирательной комиссии пришлось добираться к нему в тайгу на снегоходах.

О том, что житель тайги хочет проголосовать, членам УИК рассказали его родственники. До него пришлось добираться 21 километр на снегоходе. Салимгареев внимательно ознакомился с бюллетенем и оставил свой голос. Он пояснил, что проголосовал за того, кого волнует судьба страны.