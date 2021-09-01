В ЦИК раскрыли особенности голосования в «красных зонах» больниц

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев раскрыл особенности проведения голосования на выборах в Госдуму в «красных зонах» больниц, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом пишут РИА Новости.

Мы предлагаем здесь создавать временные избирательные участки. Порядок создания этих участков сегодня законом урегулирован. Мы предлагаем, чтобы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в эти комиссии входили люди, которые работают в этих закрытых зонах. Никаких иные люди входить туда не могут, — рассказал Булаев.

Он добавил, что такие специальные комиссии могут состоять всего из трёх человек. Булаев подчеркнул, что в «красные зоны» доставят только «прошедшие обработку» бюллетени, при этом никаких документов проверяющие оттуда выносить не станут, чтобы избежать распространения инфекции: протоколы передадут по техническим каналам связи. Булаев выразил уверенность в том, что всё может пройти безопасно и в соответствии с нормами, при этом добавив, что не может не пойти на встречу руководителям больниц, если те попросят провести у них в отделении голосование.

Ранее сообщалось о старте досрочного голосования за выборы депутатов в Госдуму.