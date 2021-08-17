В ЦИК призвали СМИ уделить внимание всем участвующим в выборах партиям

СМИ должны уделить внимание всем политическим партиям, которые будут участвовать в выборах в Госдуму, чтобы избиратели могли получить полную информацию о кандидатах в депутаты. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

Это основное право наших избирателей: максимально знать всё о кандидатах, — цитирует её агентство.

Памфилова добавила, что ЦИК будет отслеживать, как кандидаты используют предоставленное им время на телевидении.

Секретарь комиссии Наталья Бударина уточнила, что агитация политических партий в СМИ перед выборами в Госдуму будет проходить с 21 августа по 16 сентября. В рамках бесплатного эфирного времени она начнётся 23 августа.

Ранее сообщалось, что в ходе жеребьёвки в ЦИК были распределены места партий в избирательном бюллетене. Список возглавила КПРФ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остался недоволен этим. Он предложил отказаться от жеребьёвки и распределять места в бюллетене в зависимости от срока регистрации партии или подачи ей документов в ЦИК.