ЦИК пообещала «сюрпризы» для провокаторов на выборах

Провокаторов, которые попытаются неоднократно проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму, ждут «сюрпризы». Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

Она не раскрыла, какие именно меры будут применяться в отношении нарушителей законодательства, но подчеркнула, что ЦИК готова противодействовать любым атакам.

Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена, — цитирует Памфилову агентство.

Глава ЦИК добавила, что для сохранности бюллетеней предусмотрено несколько степеней защиты и преодолеть их так же сложно, как добраться до иглы в сказке про Кощея.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трёх дней, с 17 по 19 сентября. Наряду с ними должны состояться выборы глав девяти регионов и 39 местных парламентов.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК технологически готова провести дистанционное электронное голосование на всей территории России. Однако есть ряд принципиальных вопросов, которые пока не решены. В частности, необходимо обеспечить невозможность воздействия извне на процесс голосования.