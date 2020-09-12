В ЦИК объяснили всплеск нарушений на выборах

https://static.news.ru/photo/8c1adddc-f5c1-11ea-89bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество нарушений в ходе единого дня голосования оказалось выше, чем при голосовании по поправкам к Конституции из-за большого количества участвующих кандидатов и политических партий. Такое мнение высказал замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

Он уточнил, что речь идёт не только о числе сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства, но и с откровенными фейками. Причём распространяют их не только пользователи социальных сетей, но и различные СМИ, добавил представитель ЦИК.

Кандидатов здесь много. Их десятки тысяч. И у каждого есть свои амбиции, свой взгляд на происходящие события. Есть интерес, мотивация победить во что бы то ни стало, — цитирует Булаева ТАСС.

В то же время в общероссийском голосовании — таком как волеизъявление по конституционной реформе — нет «такого индивидуализма, борьбы друг против друга», пояснил он.

С 11 по 13 сентября в регионах России проходят выборы в разные уровни власти. Голосование решили растянуть на три дня из-за пандемии коронавируса.

При этом сообщения о самых разных нарушениях поступают из различных регионов. В ряде случаев были аннулированы бюллетени, а избирателям предложили переголосовать.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Булаев сообщил, что сайт Центризбиркома в ходе единого дня голосования практически постоянно подвергается кибератакам.