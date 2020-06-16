В ЦИК назвали законными конкурсы и викторины на голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/7ba2ede6-afc6-11ea-9847-fa163e074e61_660.jpg Майя Гришина Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Действующее законодательство не запрещает проведение конкурсов и викторин в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Главное условие — такие мероприятия не должны мешать процессу волеизъявления, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Кроме того, подчеркнула она, организаторы обязаны соблюдать рекомендации по охране здоровья россиян.

Сказать, что мы каким-то образом могли бы запретить проведение каких-либо общественных акций, интересных гражданам, на открытом воздухе, рядом с местами, где проводится голосование, это было бы странно, — цитирует Гришину ТАСС.

Её разъяснения связаны с тем, что в России усилилась агитационная кампания за участие в голосовании. В регионах, помимо традиционных уловок, призванных завлекать на выборы, таких как фестивали, ярмарки, голосования по местным вопросам, начали устраивать лотереи и викторины.

В Москве пошли по схожему пути. Жителям столицы, принявшим участие в плебисците в период с 25 июня по 1 июля, выдадут сертификаты, которыми можно будет до конца года оплатить товары и услуги. Общая сумма всех сертификатов составит 10 млрд рублей.

Кроме того, на дверях домов появились агитационные листовки с призывом голосовать «ЗА будущее» и, соответственно, за принятие поправок. Билборды с аналогичным содержанием установлены на обочинах дорог. В Интернете постоянно появляются соответствующие видеоролики, самым резонансным из которых стало видео с сюжетом об усыновлении мальчика гомосексуальной парой, что якобы станет возможным, если поправки в Конституцию не будут приняты россиянами.

Вместе с тем, как ранее заявила Гришина, закон о проведении общероссийского голосования по конституционным правкам предусматривает только информирование граждан, а не агитацию. Так она ответила на инициативу организаторов кампании «Нет», которые просили обеспечить возможность агитации против изменений в главном законе страны. Однако глава ЦИК Элла Памфилова скорректировала позицию ведомства. Она объяснила, что разрешено всё, что не запрещено, поэтому каждый может высказывать свою точку зрения по вопросу публично.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за эпидемии коронавируса и состоится 1 июля. Онлайн-голосование начнётся неделей ранее.

В списке — несколько сотен изменений, в том числе инициатива, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагающая отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Как писал NEWS.ru, изменения в Конституцию были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после официального одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки в Конституцию. Под обращением поставили подписи 192 политиков.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.