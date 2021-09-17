В ЦИК назвали источники DDоS-атак на электронное голосование

DDоS-атаки на инфраструктуру дистанционного электронного голосования осуществлялись из ряда стран. Больше всего их приходится на долю США. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает MK.RU.

Она уточнила, что из США зафиксировано примерно 50% DDoS-атак. В 25% случаев электронное голосование подвергалось атакам из Германии. Пятая часть атак исходила из Южной Кореи и ещё 5% приходятся на долю Китая.

По словам Памфиловой, из этого можно сделать вывод, что «интерес к выборам большой».

В Минцифры, в свою очередь, отметили , что все DDоS-атаки были успешно отражены. На работу сервисов электронного голосования они не повлияли.

Выборы в Госдуму и ряд региональных парламентов будут проходить с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях и Севастополе.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов рассказал, что в столице небольшие DDоS-атаки на систему электронного голосования. По его словам, они «не очень огромные, но фронтальные».