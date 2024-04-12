В «Цифруме» опровергли связь с задержанным Ярославом Демченко Компания «Цифрум» заявила, что Ярослав Демченко не имеет к ней отношения

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Ярослав Демченко никак не связан с частным учреждением «Цифрум», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. По словам представителей «Цифрума», он уволился по собственной инициативе более года назад, в марте 2023 года. При этом учреждение не получало от правоохранительных органов никаких запросов в отношении деятельности Демченко.

Ярослав Демченко не имеет отношения к частному учреждению «Цифрум», трудовые отношения с ним были расторгнуты по его инициативе более года назад — в марте 2023 года после непродолжительного сотрудничества. Никаких запросов от правоохранительных органов в отношении его деятельности к нам не поступало, — заявили в компании.

Ранее СМИ сообщали о задержании бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» Ярослава Демченко в Московском регионе. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Компания занимается развитием информационных систем, которые используются в правительственных органах. Позднее в пресс-службе Минцифры России сообщили, что Ярослав Демченко никогда не был связан с проектами ведомства и не был его сотрудником.