В «ЧВК Вагнер» обвинили Telegram-канал Baza в попытке словить хайп В «ЧВК Вагнер» опровергли причастность к ним насильника из Кирова

Официальный канал «ЧВК Вагнер» сообщил, что Telegram-канал Baza выпустил публикацию-клевету в попытке словить хайп на имени частной военной компании. Речь идет о посте про якобы бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Ефимова, который изнасиловал девушку и сжег чужой автомобиль, чтобы замести следы.

В попытке словить «хайп» на имени ЧВК «Вагнер» Telegram-канал Baza выпустил публикацию-клевету. Мы подняли собственные списки бойцов «оркестра» и выяснили следующее. Упомянутый «Базой» Дмитрий Ефимов, воевавший в рамках «Проекта-К», судим не за изнасилование. А еще он является тезкой другого Дмитрия Ефимова, который как раз имеет судимости по данной статье, — заявили представители «ЧВК Вагнер».

По словам «вагнеровцев», скорее всего, авторы публикации воспользовались слитыми судебными документами и, не разобравшись в ситуации, оклеветали члена ЧВК «Вагнер». Представители частной военной компании считают, что авторы Baza — это «некомпетентные люди», которые ради хайпа готовы «испортить репутацию невиновному человеку».

Ранее Baza сообщала, что Ефимов, осужденный за изнасилование и убийство, подписал контракт с «ЧВК Вагнер» в 2022 году и отправился на СВО. По их данным, он отработал контракт до конца срока и вернулся из зоны боевых действий. Канал писал, что россиянина арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье об изнасиловании.