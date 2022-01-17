В Чувашии выявлен первый случай заражения «омикрон»-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Чувашии. Произошло это в конце прошлой недели. Об этом заявил глава региона Олег Николаев, сообщает портал pg21.ru.

Штамм «омикрон» охватывает всё больше регионов. К сожалению, к концу недели и в Чувашской Республике мы зафиксировали появление штамма «омикрон», — сказал Николаев.

По словам руководителя региона, новый штамм будет активно поражать и людей в возрасте от 20 до 30 лет. Он отметил, что «поэтому очень важно подготовиться, пока есть такая возможность, и встретить новые штаммы во всеоружии».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 30 726 случаев коронавируса, что стало максимумом с 10 декабря 2021 года. Всего за время пандемии заболели 10 834 260 человек. За сутки скончались 670 заболевших, что стало вторым днём подряд с числом летальных исходов, не превышающим 700.

Оперштаб отмечает , что всего за пандемию умерло 321 990 человек. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 граждан, выздоровели 9 878 371 пациент.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7529 человек против 6480 днём ранее, до 2 096 233. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 31 октября 2021 года. За сутки в Москве от коронавируса умерло 67 человек против 70 днём ранее.