В Чувашии рассмотрят внедрение QR-кодов для переболевших COVID-19

Глава Чувашской Республики Олег Николаев поручил Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона рассмотреть возможность разработки QR-кодов для людей с высоким количеством антител после перенесённого коронавируса и имеющих медицинскую справку с подтверждением этого факта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. На прошедшем ежедневном совещании Николаев также рассказал о росте темпов вакцинации — в сутки в республике прививается порядка пяти тысяч человек.

Если мы эти позитивные сигналы закрепим, то, конечно, с 8 ноября сможем смело двигаться дальше и реализовывать все намеченные планы, — отметил глава Чувашии.

По его словам, такие показатели, как коэффициент распространения коронавирусной инфекции, уровень заболеваемости и смертности в республике по-прежнему остаются на высоком уровне. Но есть небольшая, но положительная тенденция в плане стабилизации ситуации по коечному фонду и уменьшению количества госпитализированных в больницах, отметил он.

Ранее Новгородская область стала первым регионом России, объявившим о продлении нерабочих дней ещё на неделю.