Депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев не самоизолировался после поездки в Германию, поскольку ему не были назначены предписания о такой необходимости.
Предписания об обязательной самоизоляции в связи с отсутствием признаков заболевания ему не выписали. Тест показал отрицательный результат, — заявила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская.
По её словам, мужчина прошёл все необходимые процедуры, сдал тест на коронавирусную инфекцию. Луговая в беседе с ТАСС
NEWS.ru писал, что Николай Николаев, который является главным врачом Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, встречался в ветеранами Великой Отечественной войны через четыре дня после возвращении из Германии. На это обратили внимание местные жители.
Всего в мире коронавирусом заразились более 277 тысяч человек, умерли — 11 513, выздоровели — 91 096. В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 53 человек, всего в России зафиксировано 306 случаев.
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