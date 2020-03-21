https://static.news.ru/photo/6ee282dc-6b84-11ea-8f89-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Frank May/Global Look Press

Депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев не самоизолировался после поездки в Германию, поскольку ему не были назначены предписания о такой необходимости.

Предписания об обязательной самоизоляции в связи с отсутствием признаков заболевания ему не выписали. Тест показал отрицательный результат, — заявила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Надежда Луговская.

По её словам, мужчина прошёл все необходимые процедуры, сдал тест на коронавирусную инфекцию. Луговая в беседе с ТАСС подчеркнула , что на момент его приезда в республику самоизолироваться было предписано только жителям Москвы. По её словам, если бы чиновник приехал в настоящий момент, ему бы предписали самоизолироваться.

NEWS.ru писал, что Николай Николаев, который является главным врачом Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, встречался в ветеранами Великой Отечественной войны через четыре дня после возвращении из Германии. На это обратили внимание местные жители.

Всего в мире коронавирусом заразились более 277 тысяч человек, умерли — 11 513, выздоровели — 91 096. В России за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 53 человек, всего в России зафиксировано 306 случаев.