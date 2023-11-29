В Черном море сохраняется угроза шторма Минтранс: в Черном море сохраняются плохие метеоусловия, судоходство ограничено

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. По информации ведомства, в морских портах продолжают действовать ограничения судоходства.

В акватории Черного моря сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в морских портах РФ в Черноморском бассейне сохраняются ограничения судоходства до улучшения погоды, — говорится в сообщении.

Как добавили в Минтрансе, также приостановлено движение судов по Керченской паромной переправе. До очередного усиления шторма за последние сутки удалось выполнить шесть рейсов. Железнодорожные паромы, которые более требовательны к погодным условиям при швартовке, в настоящее время не работают. В соответствии с прогнозом Росгидромета, 29 ноября высота волн в Черном море будет достигать 1,5 метра, а скорость ветра составит около 20–25 м/с.

Во время шторма в Черном море по меньшей мере восемь судов получили повреждения. Некоторые из кораблей сели на мель, и в них образовались пробоины. У других пострадали только палубы, которые залило водой. Известно, что один из случаев произошел в акватории порта Севастополь.