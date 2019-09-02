Кавер-группа «Сентябрь», выступавшая для жителей посёлка Новосинеглазово Челябинской области, поздравила учеников с Днём знаний, исполнив песню «Рюмка водки на столе».
Один из музыкантов отметил, что сегодня есть повод выпить, после чего был исполнен хит Григория Лепса. Кроме того, группа выступила с песней «WWW» группы «Ленинград».
Местные жители опубликовали видео с концертом в социальной сети «ВКонтакте». Интернет-пользователи негативно отреагировали на такой репертуар.
Ранее News.ru писал о том, что в рамках рекламной акции одна из кальянных в Новом Уренгое пообещала учащимся школ ко Дню знаний бесплатные кальяны.