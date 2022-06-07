В Челябинске ответили «Коммунистам России» на идею запретить «Наша Russia» Челябинский депутат назвал бездумным призыв «Коммунистов России» удалить все выпуски «Наша Russia»

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Пресс-конференция, посвященная выходу фильма «Наша Russia: Яйца судьбы»

Призыв лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича запретить и удалить из интернета все выпуски шоу «Наша Russia» из-за эпизодов про челябинских рабочих является «безумным и бездумным», заявил NEWS.ru депутат заксобрания региона Сергей Буяков. Собеседник добавил, что в городе «живут умные, разумные люди, которые со здоровой иронией относятся в том числе и к себе».

В Челябинске живут умные, разумные люди, которые со здоровой иронией относятся в том числе и к себе. Я считаю, что это безумная и бездумная акция, связанная с тем, что было снято когда-то, чтобы это сейчас запрещать. Только недалекие люди обижаются, когда над ними подтрунивают, что-то там снимают. Я считаю, что любое упоминание, как говорили мои знакомые журналисты, кроме некролога, — это пиар. Поэтому я не считаю возможным и нужным, чтобы всё это удаляли и запрещали, — подчеркнул Буяков.

Накануне Малинкович призвал Роскомнадзор запретить все выпуски юмористического шоу «Наша Russia», которые сохранились в интернете. Политик счёл эпизоды проекта про челябинских рабочих Михалыча и Дулина оскорбляющими жителей региона.

Серии про «суровый Челябинск» посвящены фрезеровщику Ивану Дулину (Сергей Светлаков) и его начальнику Михалычу (Михаил Галустян), при этом в поведении первого просматривался явный намёк на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Шоу транслировалось на российском ТВ с 2006 по 2011 год (премьерные показы), кроме того, в 2010-м вышел полнометражный фильм «Наша Russia: Яйца судьбы».