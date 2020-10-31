В Чехии зафиксировали рекордный уровень смертей от COVID-19 в мире

https://static.news.ru/photo/2844da22-1c6a-11eb-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/Global Look Press

Чехия лидирует в мире по числу смертей от COVID за неделю. Об этом говорится в сообщении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По итогам последней недели Чехия вышла на первое место в мире по числу скончавшихся от COVID-19 в пересчёте на 100 тысяч человек населения, опередив ранее лидировавшую по этому показателю Андорру, — цитирует сообщение РИА Новости.

В пересчёте на 100 тысяч жителей общее число умерших за последние семь дней составляет в Чехии 1174 человека (показатель —11,02). В Андорре он равен 7,88, далее следуют Бельгия — 6,81, Армения — 6,19 и Черногория — 6,11.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС не намерен вводить общий карантин. При этом Еврокомиссия разработала единую систему передвижения между регионами. Их разделили на красную, жёлтую и зелёную зоны риска. Какой цвет в данный момент присвоен региону, можно узнать на карте, опубликованной на сайте ЕС. В зелёной зоне ограничений на перемещения нет. В жёлтой и красной власти имеют право заставить путешественника пройти тестирование или посадить на карантин.