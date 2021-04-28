В Чехии отказались от изучения «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/e822769e-a8b8-11eb-95bc-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Чешский фармацевтический регулятор прекратил изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Соответствующее решение было принято якобы из-за того, что производитель не предоставил всю необходимую документацию. Об этом заявила директор Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова, её слова приводит ТАСС.

Поступившей к нам документации к «Спутнику V» недостаточно. Мы её изучили и с соответствующими замечаниями изложили [свои выводы] в отчёте, направленном правительству, — сказала Сторова.

Она заявила, что присланная от российского производителя документация содержала в себе «десятки страниц». Недовольство фармрегулятора вызвало то, что сопроводительные материалы к подобным препаратам могут содержать десятки тысяч страниц.

Сторова также заявила, что в Чехии не проводились никакие клинические испытания российской вакцины. От властей страны такого распоряжения не было.

Ранее президент Чехии Милош Земан в ходе обращения к нации заявил, что поддержит закупку российской вакцины «Спутник V», если будет недостаток в других препаратах от коронавируса. При этом он отметил, что нацелен на использование европейских вакцин, которые уже сертифицированы в ЕС. К российскому препарату прибегнут в случае крайней необходимости.