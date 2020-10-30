В Чечне заявили, что муфтий не угрожал французам

https://static.news.ru/photo/0e08d2ac-1adb-11eb-8c0a-fa163e074e61_660.jpg Салах Межиев Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Муфтий Чечни Саах-Хаджи Межиев ни в коем случае не угрожал жителям Франции, а врагами назвал сторонников публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщили в пресс-службе муфтията республики, подчеркнув, что СМИ исказили его слова.

Ни в коем случае муфтий Салах-Хаджи Межиев не угрожает французам, он лишь объяснил, что сторонники Макрона, поддерживающие его в вопросе развешивания карикатур на пророка Мухаммада (мир ему и благословение), являются врагами ислама и всей мусульманской уммы. Мы всегда выступали против террора в любом его проявлении и наравне с этим выступаем также против исламофобии и карикатур на пророка Мухаммада, где бы не находились враги ислама, — пояснили РИА Новости в муфтияте.

Межиев ранее назвал действия президента франции Эммануэля Макрона «атакой на ислам», а почти два миллиарда приверженцев этой конфессии стали заклятыми врагами Макрона. Поводом стало заявление французского лидера о том, что он будет отстаивать свободу слова и призвал «не отказываться от карикатур на пророка Мухаммеда».

Демонстрация рисунков еженедельника Charlie Hebdo, которые показал на школьном уроке, темой которого была свобода слова, французский учитель Самюэль Пати, послужила поводом для его убийства. Продемонстрировавший карикатуры на пророка Мухаммеда преподаватель был обезглавлен в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября.

Негативную реакцию со стороны мусульманского мира французский лидер вызвал после национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом. Президент Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.

После этого Макрона раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал президента Франции прекратить «провокации и нападки на веру», иначе он войдёт в историю как политик, «принимающий сумасбродные решения». Заявление Кадырова вызвало ответную реакцию в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ во внешней политике ориентируется на линию, избранную главой государства, а не региональными лидерами.

Кадыров в ответ на это сказал, что согласен с Песковым, однако, выступая с критикой в адрес Макрона, он высказывался прежде всего как мусульманин, а не как политический деятель. По словам главы Чечни, если бы пресс-секретарь президента принял к сведению этот момент, то его слова были бы более объективными.

Как писал NEWS.ru, ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов также крайне нелестно высказался о Макроне. Он считает, что президент Франции «оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман».