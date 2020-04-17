В Чечне введён строгий карантин на выходные

https://static.news.ru/photo/2ff25ebc-80ab-11ea-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

На субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля в Чечне введён строгий карантин в рамках мер по противодействию распространению коронавируса.

Соответствующее заявление сделал глава республики Рамзан Кадыров на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, прямую трансляцию которого вёл ЧГТРК «Грозный».

В соответствии с ним, перемещаться по муниципалитетам могут только медработники, дорожники, сотрудники коммунальных и экстренных служб, а также лица, получившие спецпропуска.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за трое суток в Московской области выявлено 487 случаев нарушения режима самоизоляции. Нарушения были выявлены в ходе совместных рейдов полиции и сотрудников Госадмтехнадзора. Они проводились во всех крупных муниципалитетах области.