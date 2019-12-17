https://static.news.ru/photo/7426ff86-20cd-11ea-8777-fa163e074e61_660.jpg Александр Сокуров Фото: Jury Kevin/Global Look Press

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров призвал режиссёра Александра Сокурова впредь осторожнее подбирать слова, говоря о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову и его отцу званий Героя России. Соответствующее видеообращение он записал на своей странице в Instagram.

Со словами нужно играть осторожнее, если вы не можете не играть, — подчеркнул Умаров.

По мнению министра, Рамзан Кадыров и его отец, как никто другой, достойны звания Героев, ведь благодаря им десятки тысяч молодых вернулись к мирной жизни, а не продолжали убивать русских солдат. Умаров отметил, что посмотрев фильмы Сокурова, он пришёл к выводу, что режиссёр зачастую далёк от исторической правды.

Чего вы добиваетесь, господин Сокуров? Какую дьявольскую роль вы играете, когда Россия еле-еле пытается удержать собственную государственность? — заключил чиновник.

Ранее Сокуров поднял вопрос о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым званий Героя России. Такое заявление режиссёр сделал на заседании Совета по правам человека, обосновав тем, что аналогичную награду получили как «псковские десантники», погибшие в Чечне, сражаясь за единство страны, так и Кадыровы, когда-то воевавшие на стороне сепаратистов. На это Кадыров ответил, что у Сокурова нет своего гражданского мнения, он выполняет чужую волю и задаёт вопросы, которые ему поручили задать чужие люди, писал NEWS.ru.