В Чечне обратились к СК РФ с просьбой проверить слова режиссёра Сокурова

Парламент Чеченской республики планирует обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам режиссёра Александра Сокурова на заседании СПЧ. Об этом заявил председатель парламента Чечни Магомед Даудов, передаёт РИА Новости.

Сокуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа имеют ярко выраженный «национальный характер», и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией.

Похоже, наше государство для режиссёра лишь территория проживания, которую он не воспринимает как Родину и не испытывает чувства ответственности за неё. По данному вопросу парламент ЧР обратится с письмом к председателю СК РФ Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова на заседании СПЧ, — заявил Даудов.

Он считает, что режиссёр продемонстрировал своим выступлением пример использования подстрекательского приёма, когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров оценил предложение режиссёра Александра Сокурова о конфигурации России и возможности отделения территорий, которые хотят жить самостоятельно. По мнению политика, такой путь ведёт к развалу страны. Своё мнение Кадыров опубликовал в личном Telegram-канале.

Политик посоветовал режиссёру, в частности, изучить новейшую историю Чеченской Республики, жители которой на референдуме в 2003 году «решили быть в составе Российской Федерации».