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«В Чечне нет петухов»: Кадыров ответил Байдену о секс-меньшинствах

19:49, 21 сентября 2021
«В Чечне нет петухов»: Кадыров ответил Байдену о секс-меньшинствах Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странными и вздорными слова президента США Джо Байдена о необходимости защищать права представителей ЛГБТ в мире, в том числе в Чечне. Он предложил американскому главе посетить республику, чтобы лично убедиться в их отсутствии там. Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.

Главу Чечни задели слова, как он выразился, «лидера самой проблемной, агрессивной в мире страны».

Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов, и даже нет такого слова, — написал Кадыров в ответ на заявление Байдена.

Напомним, выступая на сессии Генассамблеи ООН, глава США призвал международное сообщество быть готовым к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, чтобы они могли «открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун, или другая точка мира».

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