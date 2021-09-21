«В Чечне нет петухов»: Кадыров ответил Байдену о секс-меньшинствах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Независимый электоральный аналитик, математик Сергей Шпилькин проанализировал выборы в Госдуму. Он опубликовал в Facebook исследование, согласно которому примерно 50% голосов за «Единую Россию» можно назвать аномальными. Эксперт считает, что это может свидетельствовать о фальсификациях.

Исследователь изучил информацию с 96 840 участков, где проголосовали 107,9 млн человек из 109,2 млн избирателей. Он составил график, на котором видны аномальные данные — высокий процент голосов за ЕР...