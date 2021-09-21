«В Чечне нет петухов»: Кадыров ответил Байдену о секс-меньшинствах
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:49, 21 сентября 2021
Глава Чечни Рамзан КадыровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странными и вздорными слова президента США Джо Байдена о необходимости защищать права представителей ЛГБТ в мире, в том числе в Чечне. Он предложил американскому главе посетить республику, чтобы лично убедиться в их отсутствии там. Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале.
Главу Чечни задели слова, как он выразился, «лидера самой проблемной, агрессивной в мире страны».
Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов, и даже нет такого слова, — написал Кадыров в ответ на заявление Байдена.
Напомним, выступая на сессии Генассамблеи ООН, глава США призвал международное сообщество быть готовым к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, чтобы они могли «открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун, или другая точка мира».