В Charité и кабмине ФРГ оценили слухи об отравлении Навального «Новичком»

https://static.news.ru/photo/b36768d0-f105-11ea-9bc5-fa163e074e61_660.jpg Charitе Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Нестыковки в версии с отравлением Алексея Навального «Новичком», которые касаются сильной токсичности вещества, убивающего человека за несколько минут, являются предположениями и слухами, сообщили представители немецкой клиники Charité, где находится российский оппозиционер.

Мы не поддерживаем предположения и слухи, — подчеркнули в медицинском учреждении.

По словам представителей клиники, сейчас врачи не располагают сведениями о возможном отравлении Навального.

В правительстве Германии сообщили, что информацию о состоянии здоровья оппозиционера могут предоставить только медики и члены семьи. В настоящее время врачи поддерживают тесный контакт с Юлией Навальной и обнародование новых данных о состоянии её супруга будет зависеть от её решения, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с главой РФ Владимиром Путиным ситуацию с Алексеем Навальным. При этом Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление блогера.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.