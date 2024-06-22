В церковном календаре России появилась новая важная дата Патриарх Кирилл благословил 22 июня как День принесения образа Троицы в лавру

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры в день возвращения иконы преподобного Андрея Рублева «Святая Троица» в лавру

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что 22 июня будет называться в церковном календаре Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру, передает ТАСС. Глава РПЦ добавил, это событие должно быть запечатлено в истории.

Я благословляю именовать этот день Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру и совершать всегда полиелейные богослужения. Это событие не должно покинуть нашу память и должно быть запечатлено в нашей церковной истории, — подчеркнул патриарх.

По его словам, «Троица» возвращается в свой дом. Когда икону вывозили из лавры, добавил патриарх Кирилл, когда оскверняли обитель, те «злые люди представить себе не могли, что настанет время не только возвращения святой иконы в место, где она изначально и была, но и вообще возрождения веры в нашем народе». Предстоятель РПЦ также выразил надежду, что событие обратит многих людей ко Христу.

Ранее икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, разместили в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Образ будет находиться там во время богослужения. Икона разместилась перед списком, расположенным справа от царских врат. Рублев писал «Троицу» именно для Троице-Сергиевой лавры в XV веке.