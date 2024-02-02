«В церковь, к экзорцисту»: Надеждин об ошибках в своих подписных листах Надеждин заявил об отсутствии «мертвых душ» в своих подписных листах

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global look Press

Борис Надеждин

Тем, кто находит в подписных листах кандидатов в президенты РФ «мертвые души», следует обратиться в церковь для изгнания бесов, заявил в своем Telegram-канале кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. «Странные» подписи кандидат отрицает.

Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души — ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь, к экзорцисту, — заявил Надеждин.

Ранее рабочая группа ЦИК России обнаружила ошибки в подписных листах Сергея Малинковича и Бориса Надеждина, необходимых для их регистрации в качестве кандидатов в президенты России. Зампредседателя комиссии Николай Булаев подчеркнул, что сбор подписей редко проходит без ошибок, однако некоторые из них вызывают у членов избиркома удивление.

Как отмечает зампред комиссии, в некоторых случаях в подписных листах присутствовали подписи людей, которых «уже нет на этом свете». В таком случае у рабочей группы возникают вопросы не только к сборщикам подписей, но и к кандидатам, так как они могут быть причастны к фальсификации.