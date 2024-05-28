В Центробанке оценили риски роста закредитованности россиян В ЦБ РФ предупредили о сохранении рисков роста закредитованности россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стандарты потребительского кредитования в целом продолжают улучшаться под действием макропруденциальных лимитов, но сохраняются риски роста закредитованности россиян, следует из информационно-аналитического материала Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2024 года». По данным регулятора, основная часть потребительских кредитов предоставляется по высоким ставкам.

Однако риски роста закредитованности граждан сохраняются из-за того, что основная часть потребительских кредитов выдается по высоким ставкам (54% имеют ПСК 25+ (ПСК — полная стоимость кредита. — NEWS.ru) и еще почти 20% выдаются с ПСК 23–25). При этом самые дорогие кредиты зачастую выдаются заемщикам с повышенным уровнем риска, тогда как более платежеспособные заемщики откладывают получение кредита, — говорится в материале.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме заявила, что инфляция и закредитованность граждан мешают в борьбе со снижением уровня бедности в России. Всего она назвала шесть пунктов дорожной карты к преодолению экономического неблагополучия.

Важным шагом глава регулятора назвала борьбу с мошенничеством на финансовом рынке, еще одним — поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также Набиуллина посчитала важным развивать финансовые продукты для людей с низкими доходами.