В Центре спасения рассказали, как правильно вызывать скорую помощь

https://static.news.ru/photo/4f09381e-a2b7-11eb-a774-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы скорая приехала к пациенту вовремя, а медики оказали максимально квалифицированную помощь, во время вызова экстренной службы важно сообщить максимально полные и точные данные. Нужно рассказать, что именно произошло, с кем и где, объяснил замначальника подмосковного Центра 112 Павел Крылов.

Он рекомендовал во время вызова постараться сохранять спокойствие и попытаться не нервничать, так как сумбур в диалоге с оператором не идёт на пользу.

Нужно чётко и ясно объяснить, что, с кем и по какому адресу происходит. Пока идёт опрос, служба скорой помощи уже будет подключена и в режиме реального времени увидит карточку, которую направляет оператор службы «112». Это уменьшает время реагирования, — пояснил Крылов в эфире «Радио 1».

Он отметил, что во время звонка необходимо описать всё, что известно о пациенте. Такая информация нужна медикам, чтобы они понимали, что именно брать с собой. Если скорую приходится вызывать не домой, а на улицу, тогда, возможно, потребуется описать, что находится вокруг — здания, предметы, заметные ориентиры. Особенно это важно, если неизвестен точный адрес.

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