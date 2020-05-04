В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык

Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о блогерах, пожаривших шашлык в центре города.
Ранее в Instagram местный житель опубликовал видео, на котором он с другом жарит мясо на Сенной площади. Пикник сопровождался песнями о коронавирусе и танцами с шампурами,
Своё поведение блогеры объяснили желанием поднять настроение горожанам.
Накануне гражданин Китая был привлечён к административной ответственности в городе Амурск Хабаровского края за жарку шашлыков на балконе. За нарушение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на две тысячи рублей, писал NEWS.ru.
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