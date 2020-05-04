В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык

https://static.news.ru/photo/4407234a-8e1d-11ea-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: ushakov53/instagram.com

Полиция Санкт-Петербурга проверяет информацию о блогерах, пожаривших шашлык в центре города.

Ранее в Instagram местный житель опубликовал видео, на котором он с другом жарит мясо на Сенной площади. Пикник сопровождался песнями о коронавирусе и танцами с шампурами, пишут «Известия».

Своё поведение блогеры объяснили желанием поднять настроение горожанам.

Накануне гражданин Китая был привлечён к административной ответственности в городе Амурск Хабаровского края за жарку шашлыков на балконе. За нарушение правил пожарной безопасности мужчину оштрафовали на две тысячи рублей, писал NEWS.ru.