В центре Москвы росгвардейцы угостят прохожих горячим чаем

https://static.news.ru/photo/5899c924-63ac-11eb-a70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники Росгвардии развернули на Трубной площади столицы полевую кухню, чтобы все желающие могли выпить чай.

По словам представителя ведомства, в ближайшее время Росгвардия начнет угощать прохожих горячим напитком.

Вход на площадь перекрыт. На месте дежурят сотрудники полиции и росгвардейцы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального проходят 31 января в российских городах. Согласно данным правозащитников, на них задержали уже 650 человек.

В Москве полицейские задержали 34-летнего мужчину, который 28 января опубликовал в социальной сети два видеообращения с призывом выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов в центре Москвы на фоне акции протеста выборочно проверяют автомобили. Повышенное внимание уделяют такси и каршерингу.