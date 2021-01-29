В центре Москвы росгвардейцы угостят прохожих горячим чаем

Сотрудники Росгвардии развернули на Трубной площади столицы полевую кухню, чтобы все желающие могли выпить чай.
По словам представителя ведомства, в ближайшее время Росгвардия начнет угощать прохожих горячим напитком.
Вход на площадь перекрыт. На месте дежурят сотрудники полиции и росгвардейцы,
Как писал NEWS.ru, несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального проходят 31 января в российских городах. Согласно данным правозащитников, на них задержали уже 650 человек.
В Москве полицейские задержали 34-летнего мужчину, который 28 января опубликовал в социальной сети два видеообращения с призывом выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов в центре Москвы на фоне акции протеста выборочно проверяют автомобили. Повышенное внимание уделяют такси и каршерингу.