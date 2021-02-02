В центре Москвы продолжаются отдельные задержания

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Силовики выборочно проводят задержания в центре Москвы, где собираются сторонники оппозиционера Алексея Навального, несогласные с решением суда о назначении политику реального срока лишения свободы.

Полиция задерживает участников акции протеста на Тверском бульваре. Там силовики перекрыли проход в сторону Кремля.

Кроме того, протестующие перекрыли движение по Неглинной улице, вышли на Петровку, после чего свернули в сторону Пушкинской площади. При этом нарядов полиции рядом нет.

Корреспондент NEWS.ru cообщает о шествиях больших групп на улицах Большая Никитская и Большая Дмитровка. На Тверской улице силовики через громкоговорители призывают протестующих разойтись, проводятся задержания наиболее активных участников.

Ранее стало известно, что по требованию полиции будут закрыты три станции метро в центре Москвы. Силовики также перекрыли доступ к Манежной площади в Москве и Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил блогера Алексея Навального к 3,5 года тюремного заключения за нарушение условий испытательного срока как условного осуждённого по делу «Ив Роше».

Как сообщал NEWS.ru, cторонники осуждённого на 3,5 года колонии оппозиционера Алексея Навального призвали собраться в центре Москвы в знак несогласия с приговором суда в отношении блогера.