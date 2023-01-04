В центре Москвы нашли мумию женщины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В номере одного из центральных московских отелей нашли мумифицированное тело женщины, сообщает Пятый канал. Страшную находку обнаружили в ночь на 2 января.

В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги, — говорится в сообщении.

Предварительный осмотр не выявил признаков насильственной смерти или травм, полученных при борьбе.

На севере Москвы в результате возгорания в одной из квартир в жилом доме погибла женщина 1958 года рождения. Отмечается, что пожар произошел в доме на Дегунинской улице. При этом площадь возгорания составила два квадратных метра.

1 января шесть человек пострадали в ДТП на юго-востоке Санкт-Петербурга. Столкнулись два автомобиля. В полиции сообщили, что 81-летняя женщина была госпитализирована с места происшествия в тяжелом состоянии. Состояние еще троих пострадавших — 23-летнего молодого человека и двух женщин 51 и 54 лет — оценивалось как средней тяжести. Еще двое от госпитализации отказались. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель каршеринга. Он находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.